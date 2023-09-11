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Сегодня, 16:45

Полузащитник «Зенита» Коваленко: «Спартаку» просто не хватает стабильности. Но они еще поднимутся в таблице»

Полузащитник «Зенита» Коваленко рассказал, чего не хватает «Спартаку»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос «СЭ» о конкуренции со «Спартаком» за чемпионство.

— Много было сказано о том, что «Зенит» без Малкома уже не тот, а вот «Спартак» на ходу, наконец-то поборется за чемпионство. Потом очный матч — и вы побеждаете 3:1. Какое впечатление от игры красно-белых?

— У «Спартака» сейчас один из самых сильных составов в РПЛ. Команда очень хорошо укомплектована, на каждой позиции высокая конкуренция. Просто не хватает стабильности.

— Потому что состав постоянно меняется?

— Возможно.

— Чувствуется, что красно-белые борются за золото?

— Конечно. «Спартак» — такая команда, которая каждый год борется за чемпионство.

— Турнирная таблица пока это не отражает.

— Только начало сезона. Посмотрим, что будет на дистанции. «Спартак» — это «Спартак». Думаю, он еще поднимется.

После 7-го тура «Зенит» с 14 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. «Спартак» идет на 9-й позиции с 10 очками.

 
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Коваленко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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