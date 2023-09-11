Полузащитник «Зенита» Коваленко: «Спартаку» просто не хватает стабильности. Но они еще поднимутся в таблице»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос «СЭ» о конкуренции со «Спартаком» за чемпионство.

— Много было сказано о том, что «Зенит» без Малкома уже не тот, а вот «Спартак» на ходу, наконец-то поборется за чемпионство. Потом очный матч — и вы побеждаете 3:1. Какое впечатление от игры красно-белых?

— У «Спартака» сейчас один из самых сильных составов в РПЛ. Команда очень хорошо укомплектована, на каждой позиции высокая конкуренция. Просто не хватает стабильности.

— Потому что состав постоянно меняется?

— Возможно.

— Чувствуется, что красно-белые борются за золото?

— Конечно. «Спартак» — такая команда, которая каждый год борется за чемпионство.

— Турнирная таблица пока это не отражает.

— Только начало сезона. Посмотрим, что будет на дистанции. «Спартак» — это «Спартак». Думаю, он еще поднимется.

После 7-го тура «Зенит» с 14 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. «Спартак» идет на 9-й позиции с 10 очками.