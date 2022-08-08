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Шильцов о матче с «Сочи»: «Обидное поражение. «Нижний Новгород» мог рассчитывать на ничью»

Шильцов считает, что «Нижний Новгород» мог рассчитывать на ничью в матче с «Сочи»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Константин Шильцов прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

«Обидное поражение, — цитирует ТАСС Шильцова. — Думаю, мы могли рассчитывать на ничью, но дали слишком большое преимущество сопернику до перерыва, отыгрываться с 0:2 непросто. Тем не менее, когда мы сделали счет 1:2, пошла такая игра, что могли забить еще и они, и мы».

После четырех игр «Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с двумя очками. «Сочи» поднялся на третье месте и заработал 9 очков.

В следующем туре нижегородский клуб 14 августа сыграет дома с «Ростовом». «Сочи» в этот же день в гостях встретится с московским «Спартаком».

Источник: https://tass.ru/sport/15418219
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ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 0 : 2
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 2 : 1
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 2 : 1
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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

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Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
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Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

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