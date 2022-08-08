Шильцов о матче с «Сочи»: «Обидное поражение. «Нижний Новгород» мог рассчитывать на ничью»

Шильцов считает, что «Нижний Новгород» мог рассчитывать на ничью в матче с «Сочи»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Константин Шильцов прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

«Обидное поражение, — цитирует ТАСС Шильцова. — Думаю, мы могли рассчитывать на ничью, но дали слишком большое преимущество сопернику до перерыва, отыгрываться с 0:2 непросто. Тем не менее, когда мы сделали счет 1:2, пошла такая игра, что могли забить еще и они, и мы».

После четырех игр «Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с двумя очками. «Сочи» поднялся на третье месте и заработал 9 очков.

В следующем туре нижегородский клуб 14 августа сыграет дома с «Ростовом». «Сочи» в этот же день в гостях встретится с московским «Спартаком».