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Сегодня, 10:00

Кристофер Мартинс: «Три победы «Спартака» подряд — плоды нашей усердной работы, мы трудимся именно для этого»

Мартинс рассказал о победе «Спартака» над «Уралом»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» рассказал о победе в матче 4-го тура РПЛ над «Уралом» (2:0).

«Победа над «Уралом» была отличной, мы очень довольны своей игрой. «Спартаку» нужно продолжать выигрывать, не сбавляя оборотов. Нам необходимо работать дальше! Три победы команды подряд — плоды нашей усердной работы, мы трудимся именно для этого. Я надеюсь, что мы сохраним ментальность победителей, которая сейчас у нас есть, и продолжим дальше в том же духе», — сказал Мартинс «СЭ».

Победа над «Уралом» стала для «Спартака» третьей подряд в сезоне. Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА.

В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.

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ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 0 : 2
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 2 : 1
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 2 : 1
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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