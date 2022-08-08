Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» рассказал о победе в матче 4-го тура РПЛ над «Уралом» (2:0).

«Победа над «Уралом» была отличной, мы очень довольны своей игрой. «Спартаку» нужно продолжать выигрывать, не сбавляя оборотов. Нам необходимо работать дальше! Три победы команды подряд — плоды нашей усердной работы, мы трудимся именно для этого. Я надеюсь, что мы сохраним ментальность победителей, которая сейчас у нас есть, и продолжим дальше в том же духе», — сказал Мартинс «СЭ».

Победа над «Уралом» стала для «Спартака» третьей подряд в сезоне. Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА.

В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.