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«В команде все были, мягко говоря, шокированы». Комбаров рассказал, как в «Крыльях» восприняли допрос Николая Ларина

16:20
Дмитрий Комбаров. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Комбаров. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с допросом в органах экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

— Сейчас многие обсуждают тему допроса Николая Ларина. Его ребята играют за «Крылья». Не похоже ли это на какие-то подставные игры?

— Я слышал об этом. Но ребята, которых он воспитал, ничего плохого о нем не говорили.

— Как в команде отреагировали на эту новость?

— Все очень сильно удивились. Мягко говоря, были в шоке. Повторюсь, ото всех я слышал в его адрес только добрые и позитивные слова. Я и сам удивился. Его заслуга в выходе команды в РПЛ — огромная.

(Владислав Флегонтов, Владимир Пушкарев)

Полностью интервью Дмитрия Комбарова можно прочитать на сайте «СЭ»

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