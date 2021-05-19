Полузащитник «Зенита» Малком стал лучшим по удачным обводкам в чемпионате России, сообщает пресс-служба петербургского клуба в Telegram.

В минувшем сезоне бразилец совершил 82 успешные обводки при 107 попытках (77%).

По этому показателю он опередил Виктора Мозеса из «Спартака» (71%), Николу Влашича (68%) и Чидеру Эджуке из ЦСКА (66%), а также Реми Кабеллу из «Краснодара» (66%).

По итогам сезона «Зенит» занял первое место, набрав 65 очков в 30 матчах. Вторым стал «Спартак» (57 очков). На третьем месте «Локомотив» (56).