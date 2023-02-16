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Сегодня, 11:21

Колыванов считает, что «Динамо» может побороться за третье место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов предположил, почему руководство бело-голубых не совершило ни одного трансфера в это трансферное окно.

«Сложно сказать, почему не произошло ни одного трансфера. Понятное дело, чтобы бороться за высокие призовые места — нужны хорошие футболисты, которые обеспечили бы результат команде. У тренерского штаба, руководства, селекционного отдела есть свое мнение. Они, наверное, считают, что у них команда достойно укомплектована и может без больших покупок продолжать играть и бороться за самые высокие места в чемпионате. Но любой тренер от хорошего игрока никогда не откажется -дураку понятно. Понятное дело, что «Спартак» в этом году выглядит очень прилично. «Зенит» — однозначный лидер, вероятно, что опять им и останется. За третье место «Динамо» точно сможет побороться. Команда ничем не хуже, чем у «Ростова», ЦСКА или «Краснодара». Все приблизительно на одном уровне, достойно проводят сезон. Кто будет лучше готов и лучше будет выглядеть физически в эти три месяца, тот и окажется впереди. Но думаю, что основная борьба будет именно между этими командами. Надеюсь, что в этом году у «Динамо» получится провести концовку лучше, чем в прошлом», — приводит слова Колыванова Betonmobile.ru.

После 17 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://betonmobile.ru/kolyivanov-schitaet-chto-dinamo-mozhet-poborotsya-za-trete-mesto-v-rpl
Игорь Колыванов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

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Зенит

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