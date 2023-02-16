Зарема — о Кофрие: «Будь он на кубковом матче, Родригао больше так высоко не задирал бы ноги»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» поздравила защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие с 26-летием.

«Максимилиано желаю здоровья, прогрессировать во французском чемпионате и попасть в бельгийскую сборную.

Макса не хватало на кубковом матче против «Зенита». Думаю, будь он там, Родригао больше так высоко не задирал бы ноги», — сказала Зарема «СЭ».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

Кофрие стал игроком «Спартака» летом 2021 года. На данный момент он выступает за «Клермон» на правах аренды. Действующее соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 18 матчей за «Клермон» и не отличился результативными действиями.