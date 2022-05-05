Кобелев считает, что «Динамо» поборется за первое место в РПЛ в следующем сезоне

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о выступлении команды в следующем сезоне.

«Все будет зависеть от того, сумеет ли «Динамо» сохранить состав или нет — и не только «Динамо», а вообще остальные команды. В каком состоянии тот же «Зенит» вступит в новый сезон. Если Шиманьски, Моро и другие иностранцы останутся, значит, есть шанс [побороться за первое место]. Я считаю, «Динамо» будет прибавлять, если кто-то уедет — другой вопрос», — приводит слова Кобелева ТАСС.

Также экс-тренер «Динамо» поделился мнением о возможном уходе главного тренера команды Сандро Шварца.

«Я не думаю, что сейчас стоит вопрос о том, уйдет Шварц или нет. После чемпионата уже будет понятно. В этой связи хочется напомнить, что не будет еврокубков, наши сборные отстранены, каждый день что-то меняется, сейчас не могу сказать с уверенностью, что и как будет», — добавил Кобелев.

30 апреля петербуржцы обыграли «Локомотив» (3:1) на «Газпром Арене» и в девятый раз в своей истории завоевали золотые медали чемпионата страны.

«Зенит» завоевал главный трофей страны в девятый раз в своей истории. Ранее петербуржцы становились сильнейшей командой в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020 и 2021 годах.