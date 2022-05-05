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Александр Шикунов считает, что Ларссон не нужен «Спартаку»

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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов ответил на вопрос о будущем форварда Джордана Ларссона, который сейчас выступает за шведский АИК.

«Нужен ли Ларссон «Спартаку»? Как он выглядел в первой части сезона, не нужен. Мы все видели — он был не помощник. Не знаю, что у него случилось после прошлого сезона. Может настроение плохое, может сбавил к себе требования. Но на сегодняшний день он не помощник «Спартаку». Та пара, которая сейчас играет, сильнее», — приводит слова Шикунова «Спорт День за Днем».

Ранее 24-летний шведский футболист приостановил контракт со «Спартаком» до лета 2022-го и перешел в АИК.

В текущем сезоне Ларссон провел 28 матчей за «Спартак», забил три гола и сделал две результативные передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aleksandr-shikunov-larsson-ne-nuzhen-spartaku
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Александр Шикунов
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