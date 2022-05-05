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Сегодня, 11:19

«Динамо» обсудит будущее тренера Шварца по окончании сезона

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», руководство «Динамо» и главный тренер команды Сандро Шварц обсудят дальнейшее сотрудничество по окончании текущего сезона.

Ранее Kicker сообщил, что «Герта» может пригласить на пост главного тренера Сандро Шварца.

43-летний немецкий специалист тренирует российскую команду с октября 2020 года. В текущем сезоне «Динамо» идет вторым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

10 мая «Динамо» в Москве сыграет в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России с «Аланией».

Источник: https://t.me/alexeevkv/3101
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
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 - : -
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