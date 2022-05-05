«Динамо» обсудит будущее тренера Шварца по окончании сезона
Как стало известно «СЭ», руководство «Динамо» и главный тренер команды Сандро Шварц обсудят дальнейшее сотрудничество по окончании текущего сезона.
Ранее Kicker сообщил, что «Герта» может пригласить на пост главного тренера Сандро Шварца.
43-летний немецкий специалист тренирует российскую команду с октября 2020 года. В текущем сезоне «Динамо» идет вторым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
10 мая «Динамо» в Москве сыграет в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России с «Аланией».
Источник: https://t.me/alexeevkv/3101
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|52
|
3
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|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
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|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
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|13
|6
|8
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|45
|
6
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|8
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|
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|38
|
8
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|2
|14
|33-37
|35
|
9
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|9
|7
|11
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|9
|7
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|
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|27
|7
|8
|12
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|29
|
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|27
|6
|11
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|
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|8
|5
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|33-50
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|
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|27
|6
|9
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|21-31
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|
15
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|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
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Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
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|1
|4
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|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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