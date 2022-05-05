«Динамо» обсудит будущее тренера Шварца по окончании сезона

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Как стало известно «СЭ», руководство «Динамо» и главный тренер команды Сандро Шварц обсудят дальнейшее сотрудничество по окончании текущего сезона.

Ранее Kicker сообщил, что «Герта» может пригласить на пост главного тренера Сандро Шварца.

43-летний немецкий специалист тренирует российскую команду с октября 2020 года. В текущем сезоне «Динамо» идет вторым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

10 мая «Динамо» в Москве сыграет в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России с «Аланией».