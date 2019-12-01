Кирилл Новиков высказался о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Локомотива». Также он прокомментировал информацию о том, что его может сменить Леонид Слуцкий.

— У «Локомотива» было четыре дня на восстановление, достаточно времени, чтобы восстановиться и физически нормально подойти к игре, — сказал Новиков в эфире «Матч премьер». — Проблем у «Локомотива» не будет.

Ждали в составе соперника Баринова, но в целом у них оптимальный состав. Глобально ничего у них не поменяется.

Когда есть положительный результат, команда окрыляется, надеемся продолжить успешную серию.

— Много ходит разговоров о новом тренере «Динамо», называется фамилия Слуцкого. Как вы к этому относитесь?

— Совершенно спокойно. Слуцкий — топовый тренер для российского уровня, он усилит любую команду.

Трансляция матча «Локомотив» — «Динамо»