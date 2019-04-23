17:10 | Футбол — РПЛ

КДК РФС сократил штраф "Спартака" на 50 тысяч рублей за своевременное вычисление нарушителей

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) уменьшил штраф "Спартака" по итогам пяти матчей чемпионата России на 50 тысяч рублей. 

- КДК второй год практикует применение 26 статьи дисциплинарного регламента, а именно, своевременное вычисление нарушителей, которые нарушают правила поведения зрителей на стадионе, - приводит РИА Новости слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца. - Если на заседании у нас будут протоколы, то мы будем уменьшать штрафы на 50 процентов.

К нам обратился "Спартак" по пяти матчам. КДК пересмотрел решения по штрафам и  уменьшил штраф на 50 тысяч рублей. То есть мы отмечаем хорошую работу клуба по пресечению нарушителей.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 24 туров. Следующий матч подопечные Олега Кононова проведут на выезде против "Арсенала".

Арсенал Т - Спартак

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