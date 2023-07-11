Кашчелан предложила расширить РПЛ до 20 команд
Агент Марияна Кашчелан поделилась мнением об уровне российского футбола и предложила расширить РПЛ до 20 команд.
«Да, таких звезд, как раньше, нет, но я в нынешнем чемпионате вижу больше возможностей для молодых игроков. Я не считаю, что Россия что-то теряет без сильных иностранцев, потому что Россия — огромная страна, которая может теперь давать больше шансов своим ребятам. Для их развития — это только плюс. Единственное, я бы повысила количество участников РПЛ. Мне кажется странным, что в самой большой стране мира в главной лиге играет всего 16 команд. В Сербии, которая намного меньше, играет столько же клубов. На мой взгляд, чемпионату России нужно 20 команд. Хотя, наверное, многие футболисты будут меня ненавидеть, если кто-то прочитает это и решит сделать так. Мне нравится российский чемпионат, и я как зритель хочу смотреть больше игр», — приводит слова Кашчеланы Metaratings.ru.
В сезоне-1992 в РПЛ выступало 20 клубов. атем количество команд было сокращено до 18 в 1993 году и до 16 в 1994-м.
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|И
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
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|0
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|0-0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -