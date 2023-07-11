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Сегодня, 16:39

Кашчелан предложила расширить РПЛ до 20 команд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Марияна Кашчелан поделилась мнением об уровне российского футбола и предложила расширить РПЛ до 20 команд.

«Да, таких звезд, как раньше, нет, но я в нынешнем чемпионате вижу больше возможностей для молодых игроков. Я не считаю, что Россия что-то теряет без сильных иностранцев, потому что Россия — огромная страна, которая может теперь давать больше шансов своим ребятам. Для их развития — это только плюс. Единственное, я бы повысила количество участников РПЛ. Мне кажется странным, что в самой большой стране мира в главной лиге играет всего 16 команд. В Сербии, которая намного меньше, играет столько же клубов. На мой взгляд, чемпионату России нужно 20 команд. Хотя, наверное, многие футболисты будут меня ненавидеть, если кто-то прочитает это и решит сделать так. Мне нравится российский чемпионат, и я как зритель хочу смотреть больше игр», — приводит слова Кашчеланы Metaratings.ru.

В сезоне-1992 в РПЛ выступало 20 клубов. атем количество команд было сокращено до 18 в 1993 году и до 16 в 1994-м.

Источник: https://metaratings.ru/news/mariyana-kashchelan-mne-kazhetsya-strannym-chto-v-samoi-bolshoi-strane-mira-v-glavnoi-lige-igraet-vsego-16-komand-265255/
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