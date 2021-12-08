Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил соболезнования в связи со смертью бывшего тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«В последнее время близко общались с Игорем, потому что он работал в Москве в клубе «Гераклион». Я ходил на матчи, затем встречались и много говорили как о футболе, так и о жизни. Жалко. Был жизнерадостный, добрый и отзывчивый человек. Все его очень любили, уважали. Это большая-большая утрата. К сожалению, жизнь такая... Пусть земля ему будет пухом.

Созванивались три дня назад, общались. Все было нормально. Вчера хотел дозвониться и обсудить Лигу чемпионов, а он уже не ответил. Думал, наберу сегодня... Утром позвонили друзья из «Ростова» и сообщили: его уже нет... Жить и жить. Он должен был приехать в Москву, съездить к маме. Маме 95 лет. Мать пережила сына — это ужасно", — приводит «Чемпионат» слова Канчельскиса.

Сегодня, 8 декабря, стало известно, что Гамула скончался в возрасте 61 года.