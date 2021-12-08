Скончался Игорь Гамула

Сегодня, 8 декабря в возрасте 61 года скончался бывший футболист и тренер «Ростова» Игорь Гамула, сообщает официальный сайт ростовчан.

Причины смерти не уточняются.

Игорь Гамула выступал за «Ростов» в качестве футболиста с 1985 по 1988 год. Также он играл за луганскую «Зарю», «СКА-Ростов», «Атоммаш», херсонские «Кристалл» и «Таврию».

В качестве тренера Гамула работал в херсонской «Таврии», «Черноморце», «Даугаве», «Динабурге» и «Закарпатье». В период с 2011 по 2020 год он тренировал работал с основной и молодежной командами «Ростова».