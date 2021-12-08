На Украине сообщили о смерти Гамулы: «Умер скандальный украинский тренер, считавший себя патриотом России»
13:19
Украинское издание «Сегодня» сообщило о смерти экс-тренера «Ростова» Игоря Гамулы в заметке со следующим заголовком: «Умер скандальный украинский тренер, считавший себя патриотом России».
«На 62-м году жизни скончался бывший главный тренер ужгородского Закарпатья и экс-игрок луганской «Зари» Игорь Гамула... Причины смерти украинца, принявшего российское гражданство, не называются... На вопрос, кем себя ощущает — украинцем или россиянином, отвечал: «Конечно, россиянином. Я патриот России», — отмечается в заметке.
Гамула скончался сегодня, 8 декабря, в возрасте 61 года. Об этом сообщила пресс-служба «Ростова», в котором он работал с 2011 по 2020 год.
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