«Какую-то ерунду несет». Карпин с женой обменялись подколками в соцсетсях
13:42
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в Instagram во время прямого эфира жены Дарьи написал комментарий, а она незамедлительно ответила.
«Давай домой дуй быстрей, один с тремя тут (детьми — прим. «СЭ»), а она там хрень какую-то несет», — написал тренер «Ростова».
«Вот я так тоже думаю, когда смотрю тебя по телевизору после матчей на флеш-интервью», — ответила Дарья.
Валерий и Дарья вместе в браке с 2017 года.
Карпины прям очень хороши ? pic.twitter.com/Ue9JjEHO0s— Руслан Абушкин (@abushkin2) September 18, 2020
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