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«Какую-то ерунду несет». Карпин с женой обменялись подколками в соцсетсях

13:42
Валерий Карпин с женой. Фото https://www.instagram.com
Валерий Карпин с женой. Фото https://www.instagram.com
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в Instagram во время прямого эфира жены Дарьи написал комментарий, а она незамедлительно ответила.

«Давай домой дуй быстрей, один с тремя тут (детьми — прим. «СЭ»), а она там хрень какую-то несет», — написал тренер «Ростова».

«Вот я так тоже думаю, когда смотрю тебя по телевизору после матчей на флеш-интервью», — ответила Дарья.

Валерий и Дарья вместе в браке с 2017 года.

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