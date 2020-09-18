«Какую-то ерунду несет». Карпин с женой обменялись подколками в соцсетсях

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в Instagram во время прямого эфира жены Дарьи написал комментарий, а она незамедлительно ответила.

«Давай домой дуй быстрей, один с тремя тут (детьми — прим. «СЭ»), а она там хрень какую-то несет», — написал тренер «Ростова».

«Вот я так тоже думаю, когда смотрю тебя по телевизору после матчей на флеш-интервью», — ответила Дарья.

Валерий и Дарья вместе в браке с 2017 года.