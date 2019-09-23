Как Кононов мотивирует футболистов «Спартака». Уникальное видео

В соцсетях появилась запись выступления Олега Кононова в гостинице «Россия». Видеозапись сделала 23 апреля 2018 года, в период, когда специалист был безработным.

— Проиграли игру и что? — сказал на видео Кононов. — Ну вызовут вас на ковер руководители, но у вас в голове: что будет дальше? Завтра я выиграю, послезавтра выиграю, мои игроки радуются моему футболу, и все равно жизнь покажет, что я был прав, нужно идти именно к этому футболу.

Я хочу, чтобы тренеры в своих методиках все равно были привязаны к атаке. Ведь и мы, и зрители приходят для того, чтобы посмотреть на открытый футбол и получить удовольствие.

Братья, если утро рабочего понедельника даётся вам нелегко, держите мотивацию от Олега Георгиевича Кононова.

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