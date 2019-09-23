Что могут слышать игроки «Спартака» от Кононова. Уникальное видео

В соцсетях появилась запись выступления главного тренера «Спартака» Олега Кононова в гостинице «Россия». Видеозапись сделана 23 апреля 2018 года, в период, когда специалист был безработным.

— Проиграли игру и что? — сказал на видео Кононов. — Ну вызовут вас на ковер руководители, но у вас в голове: что будет дальше? Завтра я выиграю, послезавтра выиграю, мои игроки радуются моему футболу, и все равно жизнь покажет, что я был прав, нужно идти именно к этому футболу.

Я хочу, чтобы тренеры в своих методиках все равно были привязаны к атаке. Ведь и мы, и зрители приходят для того, чтобы посмотреть на открытый футбол и получить удовольствие.

Важно, чтобы мы, тренеры, увидели и работали над различными качествами. Над скоростью поработать практически невозможно: если мальчик скоростной, то это видно сразу, это дается от природы. Вы можете немножко поддержать скорость, чуть-чуть ее повысить, не более того. А вот координация и интеллект вырабатываются тренировками, заданиями.

Футбол сейчас очень быстрый, координационно сложный, а сложность — это и есть интеллект. Для меня в первую очередь важен игрок, который из сложных ситуаций будет выходить и приносить пользу. В футболе нужен в первую очередь интеллект, а уже затем все остальное: техника, координация...

Когда вы начинаете работать с молодежью, вы должны влюблять себя в игроков. В детстве в Курске я работал с тренером, в которого влюбился. Он стал для меня вторым папой, и тогда я понял, что тоже хочу стать тренером. Мы должны быть теми личностями, за которыми бы пошли остальные. Если вы любите футбол, то должны заразить этим и молодежь, и игроков-профессионалов.

На профессиональном уровне добавляется индивидуальная тактика. Сможет ли игрок выступать на двух-трех позициях, во многом зависит от самого игрока, от его восприятия и интеллекта. Если футболист может играть на позиции защитника, полузащитника и даже нападающего — это суперигрок. Индивидуальная тактика — очень важный инструмент для тренера, ведь с такими игроками нам становится легче работать. Мастерство нужно тренировать день ото дня, тогда оно шлифуется сначала в голове, а потом уже на футбольном поле. И из этого растут серьезные футболисты.

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