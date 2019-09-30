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Рахимов заявил, что подаст в отставку с поста главного тренера «Ахмата»

21:45
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Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов заявил, что планирует подать в отставку. Грозненцы уступили в 11-м туре РПЛ «Сочи» (0:2) и идут в зоне вылета.

— Почему не забивают, не могу сказать. Ситуация меня как тренера напрягает. Считаю, что мне не следует продолжать работать. В этой ситуации нужно попробовать сделать так, чтобы встряска была у команды.

Я попрошу, чтобы мы закончили совместную работу. Я уже сказал команде, что не вижу смысла продолжать.

Четыре с половиной года — хороший срок, надо дать кому-то другому возможность поработать.

— Вы точно не останетесь?

— Постараюсь не остаться.

— Какая-то вероятность все же остается?

— Не думаю.

Сочи — Ахмат

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