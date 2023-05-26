Таранов: «Всегда думал, что пиво хорошо для восстановления. Это ошибка»

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов рассказал о привычке пить пиво после игр.

«Я сейчас прохожу обучение на тренерскую лицензию, там задал вопрос: «Что полезнее после тренировки: пиво или сладкая вода?» Я думал, что пиво лучше. Оказывается, сладкая вода! даже по себе это ощущал. Когда после игры выпью пива — на утро разбитый. А если просто хорошо поем, выпью воды простой побольше (или даже сладкой) — усталости не чувствую! Ошибочное представление, что пиво помогает быстрее восстанавливаться. Из поколения в поколение это все шло, но без анализа», — приводит слова Таранова Sport24.

Таранов играл за «Краснодар» с июля 2018 по январь 2020 года, после чего завершил карьеру. Также футболист выступал за «Крылья Советов» и ЦСКА. В составе армейцев стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, а также победителем Суперкубка России.