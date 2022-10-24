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Сегодня, 18:34

Итальянский журналист: «Сейчас многие игроки из России могут заиграть в серии А»

Мария Гусева
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Итальянский журналист из Tuttomercatoweb Раймондо Де Магистрис рассказал об интересе к игрокам РПЛ со стороны клубов Италии.

«Сейчас многие игроки из России могут заиграть в Италии. Почему нет? У вас есть много интересных футболистов. За Захаряном следят многие топовые итальянские клубы. Не так давно итальянские клубы уже пытались купить Малкома и Карраскаля. «Венеция» хотела подписать Чалова. Я считаю, сейчас многие российские игроки могут заиграть в Италии, если их стоимость не будет слишком высокой», — цитирует Sport24 журналиста.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 17 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

24-летний Чалов в нынешнем сезоне провел 16 матчей за ЦСКА, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-24-italyanskiy-zhurnalist-za-zakharyanom-sledyat-mnogiye-top-kluby-serii-a-rossiyskiye-igroki-mogut-zaigrat-v-italii
Арсен Захарян
Малком Филипе (Малком)
Федор Чалов
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Хорхе Карраскаль
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
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 1 : 3
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Спартак – Химки
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