В понедельник, 24 октября, состоится матч 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».

Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Питерцы после 13 туров занимают первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Сочинцы идут восьмыми — 20 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.