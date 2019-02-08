Источник: "Рубин" выплатил Азмуну 35 миллионов рублей перед его переходом в "Зенит"

"Рубин" выплатил форварду Сердару Азмуну 35 миллионов рублей долга перед его уходом в "Зенит", информирует телеграм-канал "Мутко против".

Согласно источнику, одной из причин перехода Азмуна в состав петербуржцев стали постоянные задержки с выплатой зарплаты в казанском клубе. Перед переездом в Питер 24-летний игрок потребовал с казанцев весь долг. В итоге чтобы избежатьудебных разбирательств руководству "Рубина" пришлось искать в срочном порядке 35 миллионов рублей.

Также сообщается, что казанцы, вероятно, смогут закрыть и другие долги за счет денег, вырученных за трансфер Азмуна.

Азмун подписал контракт, рассчитанный на 3,5 года. В текущем сезоне игрок провел 17 матчей за "Рубин", забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

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