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Источник: «Рубин» и «Ростов» заинтересованы в подписании экс-вратаря «Зенита» Лунева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев, выступающий сейчас за «Карабах», может вернуться в РПЛ, сообщает Inkazan.

По информации источника, в услугах 32-летнего вратаря заинтересованы «Рубин» и «Ростов».

Лунев выступает за «Карабах» с лета этого года. Он провел за азербайджанский клуб 15 матчей во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 7 раз отыграл на ноль. Контракт Лунева с «Карабахом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее Лунев играл за немецкий «Байер», «Зенит», «Уфу», «Сатурн», «Торпедо», «Калугу» и «Истру».

Источник: Inkazan
Андрей Лунев
Футбол
ФК Зенит
ФК Карабах
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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