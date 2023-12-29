Семин: «Лучший тренер тот, чья команда идет на первом месте, и сейчас это Ивич»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин считает Владимира Ивича лучшим тренером РПЛ в 2023 году.

«Лучший тренер тот, чья команда идет на первом месте, и сейчас это Владимир Ивич. Еще бы после него отметил вторую группу тренеров: Юран, Осинькин и Рахимов», — приводит Sport24 слова Семина.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ.