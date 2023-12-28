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Сегодня, 23:20

Клаудиньо рассказал, почему летом не перешел во «Фламенго»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал переговоры о переходе во «Фламенго» в летнее трансферное окно.

«Было много разговоров, да. С моими представителями и со мной. Было предложение, но «Зенит» его не принял. В это трансферное окно предложений не было, но летом — да. Если в один прекрасный день это произойдет, то сделка должна быть хороша для меня, для «Фламенго» и для моей нынешней команды», — приводит слова Клаудиньо UOL.

Кроме того, Клаудиньо заявил, что мечтает играть за «Фламенго».

26-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2021 года. В текущем сезоне он провел за сине-бело-голубых 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

Контракт Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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