Источник: переход Сантоса в "Зенит" может принести "Гамбургу" 15 миллионов евро

Стало известно, сколько "Зенит" может заплатить за переход защитника "Гамбурга" Дугласа Сантоса.

Как информирует Mopo.de, контракт Сантоса с "Зенитом" будет рассчитан на 4 года. Его зарплата составит 3 миллиона евро в год. "Зенит" заплатит "Гамбургу" 12 миллионов евро за игрока. Впоследствии эта сумма может увеличиться еще на три миллиона евро за счет бонусных выплат.

Сантос выступает за "Гамбург" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 28 игр в составе немецкого клуба, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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