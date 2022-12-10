Источник: «Атлетико Минейро» ведет переговоры об аренде защитника ЦСКА Фукса

Бразильский «Атлетико Минейро» ведет переговоры с ЦСКА о переходе защитника Бруно Фукса в клуб на правах аренды, сообщает Gazeta Esportiva со ссылкой на Radio Itatiaia.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

23-летний Фукс присоединился к ЦСКА в августе 2020 года, провел за московский клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Помимо Фукса, «Атлетико» рассматривал еще двух кандидатов в линию защиты, однако переговоры не были успешными.

Контракт футболиста с московской командой рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,8 миллиона евро.