«Урал» хочет выкупить нападающего Каштанова у «Родины»
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением по поводу будущего нападающего команды Алексея Каштанова.
Права на 26-летнего футболиста принадлежат московской «Родине». Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года.
«Мы подумаем на этим вариантом. Думаю, что выкупим Каштанова. Мы в этом заинтересованы», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
В текущем сезоне Каштанов сыграл в составе «Урала» 21 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.
Источник: РБ Спорт
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