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Сегодня, 18:00

«Урал» хочет выкупить нападающего Каштанова у «Родины»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением по поводу будущего нападающего команды Алексея Каштанова.

Права на 26-летнего футболиста принадлежат московской «Родине». Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года.

«Мы подумаем на этим вариантом. Думаю, что выкупим Каштанова. Мы в этом заинтересованы», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Каштанов сыграл в составе «Урала» 21 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Источник: РБ Спорт

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Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

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29%

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Х

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Марокко 1
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Ф2(-1.5)

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РПЛ
ФК Родина
ФК Урал
Алексей Каштанов
Григорий Иванов (руководитель)
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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