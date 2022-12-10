«Урал» хочет выкупить нападающего Каштанова у «Родины»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением по поводу будущего нападающего команды Алексея Каштанова.

Права на 26-летнего футболиста принадлежат московской «Родине». Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года.

«Мы подумаем на этим вариантом. Думаю, что выкупим Каштанова. Мы в этом заинтересованы», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Каштанов сыграл в составе «Урала» 21 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.