Геркус считает, что Захарян не перейдет в «Челси»
Исполняющий обязанности президента «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
«Захарян не перейдет в «Челси». По многим причинам. «Динамо» некем будет играть. Кого-нибудь купят? Идите и купите. Как будто они на полочках все стоят», — сказал Геркус.
По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.
Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.
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1
|Зенит
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|17-2
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2
|Спартак
|7
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|1
|1
|18-5
|16
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3
|Краснодар
|7
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|2
|1
|15-8
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4
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
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5
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
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6
|Динамо
|7
|3
|4
|0
|13-6
|13
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7
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
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8
|Локомотив
|7
|2
|3
|2
|12-13
|9
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9
|Кр. Советов
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
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10
|Ахмат
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
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11
|Химки
|7
|2
|1
|4
|9-13
|7
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12
|Оренбург
|7
|2
|0
|5
|9-17
|6
|
13
|Н. Новгород
|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
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14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
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15
|Торпедо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
|
16
|Урал
|7
|0
|1
|6
|1-15
|1
|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|4 : 1
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|2 : 2
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|1 : 4
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|0 : 4
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|5 : 1
|28.08
|17:30
|
Торпедо – Краснодар
|1 : 4
|28.08
|19:45
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|7
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
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Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
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Александр Соболев
Спартак
|4
|
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Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
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Даниил Уткин
Ростов
|3
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|6
|1
|2
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Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
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Михаил Опарин
Ахмат
|2
|1
|0