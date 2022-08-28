Геркус считает, что Захарян не перейдет в «Челси»

Исполняющий обязанности президента «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Захарян не перейдет в «Челси». По многим причинам. «Динамо» некем будет играть. Кого-нибудь купят? Идите и купите. Как будто они на полочках все стоят», — сказал Геркус.

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.