Игрок «Химок» Садыгов — о «стыках»: «Если придется лететь в Хабаровск — полетим»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов после победы над «Спартаком» (2:1) в 30-м туре Тинькофф РПЛ выразил сожаление, что команда осталась в зоне стыковых игр.

— Какие впечатления от матча?

— Честно говоря, победа победой, но обидно, что мы остались в зоне «стыков».

— Игры с «СКА-Хабаровском» будут непростыми, перелет долгий. Что думаешь?

— Матчи будут очень непростыми. Если нам придется лететь в Хабаровск — полетим. Это наша работа.

— «Химки» останутся, если лигу расширят, что ты думаешь об этом?

— Я считаю, РПЛ нужно расширять из-за банов и всего прочего. Позиция нашего клуба всем известна. Почему бы не заполнить время еврокубков матчами нашей лиги?

— «Спартак» вас удивил?

— Это топ-команда нашего чемпионата. Их приятно обыгрывать. Мы, наверно, впервые обыграли красно-белых. Очень рады этому событию.

— Как можешь оценить сезон?

— Еще очень рано его оценивать, впереди важнейшие стыковые матчи.

В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне «Химки» сыграют с командой «СКА-Хабаровск»: 25 мая в гостях, 28-го — дома.