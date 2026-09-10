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Гайичу будет проведена операция, защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев

Алина Савинова
Милан Гайич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитнику ЦСКА Милану Гайичу потребуется операция из-за травмы, полученной в матче FONBET Кубка России с «Ростовом» (0:2).

Игра команд состоялась 1 сентября. В начале матча 30-летний сербский футболист начал хромать после удара по воротам. Защитник был заменен на 10-й минуте.

«Милан Гайич прошел контрольное обследование для точной оценки повреждения, полученного им в игре против «Ростова». По результатам обследования, с учетом локализации и степени повреждения, принято решение о проведении оперативного лечения травмированной мышцы, что позволит минимизировать риск рецидива. Операция будет выполнена на следующей неделе, ориентировочный срок реабилитации составит около трех месяцев», — говорится в заявлении армейцев.

В этом сезоне Гайич сыграл в 6 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

1 сентября пресс-служба ЦСКА сообщила, что защитник команды Мойзес Барбоза был успешно прооперирован — футболист получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче с «Факелом» (1:0) в 4-м туре РПЛ. В конце этой недели также предстоит операция полузащитнику армейцев Дмитрию Баринову.

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Милан Гайич
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ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Зенит

 6
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Зенит

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Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков
Юрий Горшков

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 3
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Лечи Садулаев

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 3
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Илья Рожков
Илья Рожков

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 6 1 1
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