Гайичу будет проведена операция, защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев

Защитнику ЦСКА Милану Гайичу потребуется операция из-за травмы, полученной в матче FONBET Кубка России с «Ростовом» (0:2).

Игра команд состоялась 1 сентября. В начале матча 30-летний сербский футболист начал хромать после удара по воротам. Защитник был заменен на 10-й минуте.

«Милан Гайич прошел контрольное обследование для точной оценки повреждения, полученного им в игре против «Ростова». По результатам обследования, с учетом локализации и степени повреждения, принято решение о проведении оперативного лечения травмированной мышцы, что позволит минимизировать риск рецидива. Операция будет выполнена на следующей неделе, ориентировочный срок реабилитации составит около трех месяцев», — говорится в заявлении армейцев.

В этом сезоне Гайич сыграл в 6 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

1 сентября пресс-служба ЦСКА сообщила, что защитник команды Мойзес Барбоза был успешно прооперирован — футболист получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче с «Факелом» (1:0) в 4-м туре РПЛ. В конце этой недели также предстоит операция полузащитнику армейцев Дмитрию Баринову.