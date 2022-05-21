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Сегодня, 20:28

«Уфа» выложила эмоциональное видео из раздевалки после победы над «Рубином»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамиль Газизов в раздевалке «Уфы».
Фото ФК «Уфа»
Шамиль Газизов в раздевалке «Уфы».
Фото ФК «Уфа»
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«Уфа» опубликовала эмоциональное видео из раздевалки команды после победы над «Рубином» (2:1) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.

В ролике, выложенном в официальном Telegram-канале уфимцев, генеральный директор клуба Шамиль Газизов и футболисты команды празднуют невылет команды в ФНЛ напрямую по итогам сезона.

Шамиль Газизов в раздевалке «Уфы». Фото ФК «Уфа»
Шамиль Газизов в раздевалке «Уфы».
ФК «Уфа»
Шамиль Газизов в раздевалке «Уфы». Фото ФК «Уфа»
Шамиль Газизов в раздевалке «Уфы».
ФК «Уфа»

Благодаря победе над «Рубином» «Уфа» закончила сезон на 14-м месте в РПЛ и сыграет в стыковых матчах с «Оренбургом», финишировавшим на 3-й строчке в ФНЛ.

«Рубин» занял 15-е место в таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ напрямую.

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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РПЛ
ФК Уфа
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0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

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Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Зенит

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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

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Арсенал Т

 23 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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