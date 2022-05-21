«Уфа» выложила эмоциональное видео из раздевалки после победы над «Рубином»

«Уфа» опубликовала эмоциональное видео из раздевалки команды после победы над «Рубином» (2:1) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.

В ролике, выложенном в официальном Telegram-канале уфимцев, генеральный директор клуба Шамиль Газизов и футболисты команды празднуют невылет команды в ФНЛ напрямую по итогам сезона.

Шамиль Газизов в раздевалке «Уфы». ФК «Уфа»

Шамиль Газизов в раздевалке «Уфы». ФК «Уфа»

Благодаря победе над «Рубином» «Уфа» закончила сезон на 14-м месте в РПЛ и сыграет в стыковых матчах с «Оренбургом», финишировавшим на 3-й строчке в ФНЛ.

«Рубин» занял 15-е место в таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ напрямую.