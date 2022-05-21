Бакаев: «Я провалился. Все хотят, чтобы Слуцкий остался»
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против Уфы (1:2) заявил, что провалил сезон и испытывает ужасные эмоции.
На 90+13-й минуте встречи казанцы получили возможность забить пенальти, однако Виталий Лисакович не реализовал его, что позволило «Уфе» сохранить право на стыковые матчи. «Рубин» же вылетел в ФНЛ (ничья давала казанцам право на стыковые матчи и возможность остаться в РПЛ).
«Увидел как болельщики не сдерживают эмоции. Вот я тоже не сдержал, — отметил Бакаев. - Нормальный человеческий фактор. Все в общем накопилось за весь сезон. Я сам его провалил полностью, подвёл болельщиков и всю команду своей игрой. Один негатив сейчас. Ужасно оценю этот сезон. Провально. Я провалился.
Что говорил Слуцкий? Это останется между нами и командой. Все хотят, чтобы он остался. Дальше будет решать руководство.
Десять тысяч евро призовых? Есть они или нет — какая уже разница. Не о деньгах речь идет. Речь идет о болельщиках. Столько было сделано. Сейчас одно разочарование. Что еще добавить? Речь вообще не о деньгах".
Также Бакаев рассказал о будущих перспективах и готовности играть в ФНЛ. Также он извинился перед болельщиками.
«Готов ли я играть в ФНЛ? Я готов на все. Мотивация у нас была на самом высшем уровне. Вы видели, мы старались, бились, — отметил Бакаев. - К игрокам не должно быть упреков. Штанга, пенальти, не повезло.
«Каждый сам переживает по своему. Кто-то не смог подойти к болельщикам, переживал индивидуально. Это не значит, что игрокам пофигу. Просто они не смогли перед болельщиками встать. Это больше эмоциональный фон игроков.
Не знаем, какой у нас план, когда тренировка. Будем ждать информации. В команде ни о чем не говорим, ни о моратории, ни о расширении.
Могу только извиниться перед болельщиками. Как можно ещё подобрать какие-то слова? Стыдно. Они все сделали, мы подучили великолепную поддержку. Мне нечего больше добавить. Они тут точно не причём, только игроки".
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0