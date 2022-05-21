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Бакаев: «Я провалился. Все хотят, чтобы Слуцкий остался»

Бакаев заявил, что в «Рубине» хотят, чтобы Слуцкий остался
Владимир Пушкарев
,  
Владислав Флегонтов
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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против Уфы (1:2) заявил, что провалил сезон и испытывает ужасные эмоции.

На 90+13-й минуте встречи казанцы получили возможность забить пенальти, однако Виталий Лисакович не реализовал его, что позволило «Уфе» сохранить право на стыковые матчи. «Рубин» же вылетел в ФНЛ (ничья давала казанцам право на стыковые матчи и возможность остаться в РПЛ).

«Увидел как болельщики не сдерживают эмоции. Вот я тоже не сдержал, — отметил Бакаев. - Нормальный человеческий фактор. Все в общем накопилось за весь сезон. Я сам его провалил полностью, подвёл болельщиков и всю команду своей игрой. Один негатив сейчас. Ужасно оценю этот сезон. Провально. Я провалился.

Что говорил Слуцкий? Это останется между нами и командой. Все хотят, чтобы он остался. Дальше будет решать руководство.

Десять тысяч евро призовых? Есть они или нет — какая уже разница. Не о деньгах речь идет. Речь идет о болельщиках. Столько было сделано. Сейчас одно разочарование. Что еще добавить? Речь вообще не о деньгах".

Также Бакаев рассказал о будущих перспективах и готовности играть в ФНЛ. Также он извинился перед болельщиками.

«Готов ли я играть в ФНЛ? Я готов на все. Мотивация у нас была на самом высшем уровне. Вы видели, мы старались, бились, — отметил Бакаев. - К игрокам не должно быть упреков. Штанга, пенальти, не повезло.

«Каждый сам переживает по своему. Кто-то не смог подойти к болельщикам, переживал индивидуально. Это не значит, что игрокам пофигу. Просто они не смогли перед болельщиками встать. Это больше эмоциональный фон игроков.

Не знаем, какой у нас план, когда тренировка. Будем ждать информации. В команде ни о чем не говорим, ни о моратории, ни о расширении.

Могу только извиниться перед болельщиками. Как можно ещё подобрать какие-то слова? Стыдно. Они все сделали, мы подучили великолепную поддержку. Мне нечего больше добавить. Они тут точно не причём, только игроки".

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Солтмурад Бакаев
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Леонид Слуцкий
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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24.07 17:30
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Локомотив – Арсенал
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Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
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25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
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