Бакаев: «Я провалился. Все хотят, чтобы Слуцкий остался»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против Уфы (1:2) заявил, что провалил сезон и испытывает ужасные эмоции.

На 90+13-й минуте встречи казанцы получили возможность забить пенальти, однако Виталий Лисакович не реализовал его, что позволило «Уфе» сохранить право на стыковые матчи. «Рубин» же вылетел в ФНЛ (ничья давала казанцам право на стыковые матчи и возможность остаться в РПЛ).

«Увидел как болельщики не сдерживают эмоции. Вот я тоже не сдержал, — отметил Бакаев. - Нормальный человеческий фактор. Все в общем накопилось за весь сезон. Я сам его провалил полностью, подвёл болельщиков и всю команду своей игрой. Один негатив сейчас. Ужасно оценю этот сезон. Провально. Я провалился.

Что говорил Слуцкий? Это останется между нами и командой. Все хотят, чтобы он остался. Дальше будет решать руководство.

Десять тысяч евро призовых? Есть они или нет — какая уже разница. Не о деньгах речь идет. Речь идет о болельщиках. Столько было сделано. Сейчас одно разочарование. Что еще добавить? Речь вообще не о деньгах".

Также Бакаев рассказал о будущих перспективах и готовности играть в ФНЛ. Также он извинился перед болельщиками.

«Готов ли я играть в ФНЛ? Я готов на все. Мотивация у нас была на самом высшем уровне. Вы видели, мы старались, бились, — отметил Бакаев. - К игрокам не должно быть упреков. Штанга, пенальти, не повезло.

«Каждый сам переживает по своему. Кто-то не смог подойти к болельщикам, переживал индивидуально. Это не значит, что игрокам пофигу. Просто они не смогли перед болельщиками встать. Это больше эмоциональный фон игроков.

Не знаем, какой у нас план, когда тренировка. Будем ждать информации. В команде ни о чем не говорим, ни о моратории, ни о расширении.

Могу только извиниться перед болельщиками. Как можно ещё подобрать какие-то слова? Стыдно. Они все сделали, мы подучили великолепную поддержку. Мне нечего больше добавить. Они тут точно не причём, только игроки".