«Динамо» объявило о переходе чилийца Гутьерреса

22-летний полузащитник сборной Чили Максимилиано Гутьеррес стал игроком «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Полузащитник подписал контракт с «Динамо» до конца сезона-2030/31. Он будет выступать за команду под 28-м номером.

Переход чилийца анонсировали роликом с отсылками к фильму «Одиссея» Кристофера Нолана и клубам РПЛ. По ходу видео футболист встречается с кабанами, разукрашенными в красно-белые цвета, воином с караваем, красно-синей деревянной лошадью с подписью «Усиление», черно-зеленым быком и сине-бело-голубыми львами, которым помогает циклоп с подписью «ВАР» на глазу.

С февраля Гутьеррес выступал за аргентинский «Индепендьенте». Он провел 17 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

До этого вингер играл за чилийский «Уачипато». Также в его активе 2 гола в 7 матчах за сборную Чили. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.