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Сегодня, 19:25

Игнатьев: «Дзюба проводит средний сезон, но он нужен «Локомотиву»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Артем проводит среднего качества сезон. От игрока его уровня ждут в первую очередь забитых голов, а их явно не хватает. Но он все равно нужен нынешнему «Локомотиву». Когда Артем на поле, железнодорожники лучше смотрятся в нападении», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 23 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 22 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Краснодар

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Эдуард Сперцян

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