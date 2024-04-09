Канчельскис: «Динамо» и «Краснодар» еще не дотягивают до титула РПЛ»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Почему «Динамо» так быстро вошло в чемпионскую гонку осенью, но весной также стремительно из нее вылетело? Им не хватает стабильности. Мы видим, какую стабильность демонстрирует «Зенит» на протяжении последних лет, за счет чего они и добиваются таких результатов.

В моем понимании, «Динамо» совсем не готово к чемпионству на данный момент. Навязать какую-то борьбу они могут, как и «Краснодар», но для чемпионства им еще рановато, не дотягивают эти команды еще до титула», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 43 очка в 22 матчах. Вторым идет «Краснодар» (43), а тройку лучших замыкает «Динамо» (38).

13 апреля «Краснодар» проведет домашнюю встречу с «Зенитом». Начало — в 17.00 мск.