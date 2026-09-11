Заболотный о допинге: «За свою безалаберность поплатился шестью месяцами без футбола»

Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный объяснил, как сдал положительную допинг-пробу.

В начале августа дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал Заболотного на полгода из-за обнаружения в его допинг-пробе запрещенного вещества из класса диуретиков.

По словам футболиста, в 2019-2020 годах ему диагностировали аритмию сердца. На протяжении нескольких лет он принимал таблетки для снижения давления, а на сборах в Турции попросил купить лекарство жену, которая случайно приобрела аналогичное средство, но содержащее запрещенный диуретик.

«Первый допинг-тест от РУСАДА в октябре прошел на отлично. Видимо, не пил те, которые с «плюсом». А уже в апреле у меня в моче обнаружили допинг. Такая вот дикая и нелепая случайность. Но я с себя ответственности не снимаю. Каждый спортсмен должен внимательно читать, что употребляет, чтобы избежать таких ситуаций. Я за свою безалаберность поплатился шестью месяцами без профессионального футбола», — приводит слова Заболотного «Чемпионат».

Летом у 35-летнего нападающего истек контракт со «Спартаком», после чего он стал игроком «СКА-Ростова» из Медиалиги. До этого Заболотный также играл в «Химках», ЦСКА, «Сочи», «Зените», «Тосно», «Факеле», «Уфе», брянском «Динамо», «Урале» и «Волгаре».

За сборную России Заболотный провел 19 матчей и забил 2 гола.