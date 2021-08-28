Идову: «У «Химок» есть проблема с реализацией. Я не доволен результатом»

Защитник «Химок» Брайн Идову в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

«Я не доволен результатом. Первый тайм провели плохо, пропустили необязательный гол с контратаки. Во втором тайме вышли играть более агрессивнее и интенсивнее. У нас получить быстро забить, хотели еще, но не получилось. У команды есть проблемы с реализацией, надо работать над этим. Мы не забили три сто процентных момента в штрафной соперника, а потом чуть не поплатились за это. Если мы хотим побеждать, такие шансы нужно использовать. Могли спокойно побеждать», — сказал Идову в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Химки» набрали шесть очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. В следующем матче подмосковная команда сыграет со «Спартаком».