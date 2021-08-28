Идову: «У «Химок» есть проблема с реализацией. Я не доволен результатом»
Защитник «Химок» Брайн Идову в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).
«Я не доволен результатом. Первый тайм провели плохо, пропустили необязательный гол с контратаки. Во втором тайме вышли играть более агрессивнее и интенсивнее. У нас получить быстро забить, хотели еще, но не получилось. У команды есть проблемы с реализацией, надо работать над этим. Мы не забили три сто процентных момента в штрафной соперника, а потом чуть не поплатились за это. Если мы хотим побеждать, такие шансы нужно использовать. Могли спокойно побеждать», — сказал Идову в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
«Химки» набрали шесть очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. В следующем матче подмосковная команда сыграет со «Спартаком».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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