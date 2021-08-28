Колыванов: «Никто не будет против, если Тедеско придет в «Спартак»
Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о возможном возвращении Доменико Тедеско в «Спартак».
«Если результата нет, то это обычная практика. «Спартак», конечно, не ожидал такого начала — команда в трех очках от зоны вылета. Нужно что-то менять, но я не знаю, согласится ли Тедеско возвращаться или нет. Но он довольно-таки неплохо работал в «Спартаке». Понятное дело, что будет непросто, но к нему и футболисты хорошо относятся, и руководство. Поэтому, если он придет, то, я думаю, никто не будет против», — сказал Колыванов «Газете.Ru».
По данным «СЭ», информация о возможном возвращении немецкого тренера в «Спартак» не соответствует действительности.
35-летний Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и попала в квалификацию Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/28/n_16444928.shtml
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