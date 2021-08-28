Колыванов: «Никто не будет против, если Тедеско придет в «Спартак»

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о возможном возвращении Доменико Тедеско в «Спартак».

«Если результата нет, то это обычная практика. «Спартак», конечно, не ожидал такого начала — команда в трех очках от зоны вылета. Нужно что-то менять, но я не знаю, согласится ли Тедеско возвращаться или нет. Но он довольно-таки неплохо работал в «Спартаке». Понятное дело, что будет непросто, но к нему и футболисты хорошо относятся, и руководство. Поэтому, если он придет, то, я думаю, никто не будет против», — сказал Колыванов «Газете.Ru».

По данным «СЭ», информация о возможном возвращении немецкого тренера в «Спартак» не соответствует действительности.

35-летний Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и попала в квалификацию Лиги чемпионов.