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«Горлукович сказал: «Спасибо, Тихон, выручил. А эти бы двое пропустили». Как Тихонов спас «Спартак»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сейв легенды «Спартака».
Кубок УЕФА. 1/32 финала.
10 сентября 1996, 00:00. РЖД Арена (Москва)
Спартак
3:2
Силькеборг

30 лет назад, 11 сентября 1996 года, Андрей Тихонов провел, пожалуй, самый удивительный матч в своей карьере. Во встрече 1/32 финала Кубка УЕФА с датским «Силькеборгом» полузащитник «Спартака» сначала оформил дубль, а на последней минуте встал в ворота и спас для красно-белых победу.

К перерыву зрители на стадионе «Локомотив» были уверены: второй тайм превратится в пустую формальность. За первые 37 минут подопечные Георгия Ярцева трижды огорчили голкипера гостей — 3:0! Дубль Андрея Тихонова и точный удар Валерия Кечинова.

Однако после перерыва произошло необъяснимое. Гости перехватили инициативу и сократили разницу в счете до одного мяча. 3:2!

— Расслабились мы раньше времени, безоговорочно поверили в успех, — признал защитник москвичей Рамиз Мамедов. — Словом, нас подвела самоуверенность, от которой надо побыстрее избавляться. Сыграли же строго в первом тайме, когда не дали гостям ни единого шанса. Значит, можем, когда хотим.

1996 год. Георгий Ярцев празднует чемпионство &laquo;Спартака&raquo;.Невероятная история золота спартаковского пионеротряда-96 с вожатым Горлуковичем. Вторая часть монолога Георгия Ярцева

89-я минута. Небрежный, опрометчивый пас Константина Головского назад едва не вывел нападающего датчан один на один с Русланом Нигматуллиным. Голкиперу пришлось покинуть свою штрафную и уже за ее пределами сыграть руками, чтобы опередить соперника...

— На левом фланге я сыграл в стенку с Титовым. Он мне вернул мяч, но не очень удобно, — рассказывал после игры Головской. — С трудом дотянувшись до мяча, я решил отдать пас назад нашему вратарю, однако сделал это слишком слабо, чем вынудил Нигматуллина нарушить правила: сыграть руками за пределами штрафной.

— В этой ситуации мне ничего не оставалось, как сыграть рукой за пределами штрафной, — заметил в свою очередь Нигматуллин. — Иначе бы датчанин выходил один на один на пустые ворота. Считаю, в данной ситуации мой фол был оправдан.

Арбитр назначил опасный штрафной и показал Нигматуллину красную карточку. Но и это еще полбеды. К тому моменту Ярцев использовал все три замены...

Что делать? Тихонов подбежал к Нигматуллину, взял у него свитер и перчатки и встал в ворота!

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Когда удалили Нигматуллина, оставалось несколько минут до конца. Нужно было срочно что-то делать. И я встал в ворота, хотя раньше только в детстве во дворе иногда играл на этой позиции, — заметил после матча герой встречи.

Полузащитник со знанием дела выставил «стенку», и первый удар датчанина пришелся именно в нее. Однако тут же последовало добивание. Мяч летел в створ — не точно в угол, но и не по центру. Плотный выстрел низом. Тихонов успел сложиться и в прыжке намертво мяч забрал!

— Вот это Тихонов! Просто великолепен. Не ожидал... Думал, мяч пересечет линию ворот, — воскликнул в эфире комментатор матча.

— После случившегося вы, наверное, стали больше сочувствовать вашим голкиперам? - спросили новоиспеченного вратаря через несколько дней после игры.

— Если бы я пропустил, тогда бы, наверное, действительно проникся к ним особым сочувствием. Но я поймал трудный мяч — взял его после добивания, в углу, в падении. И это доставило мне огромное наслаждение!

— В те минуты Тихонов все поставил на кон, в том числе и свой авторитет, — вспоминал Георгий Ярцев. — Пропусти он тогда мяч, многие, наверное бы, сказали: «Ну вот, не умеет, а встал...» Но он не пропустил!

— На счастье, в нашей команде был капитан, который с уверенностью забрал у меня перчатки и форму и встал в ворота, — рассказывал впоследствии Нигматуллин. — Мы стояли на бровке с Александром Филимоновым и, честно говоря, схватились за голову. Подумали, что у нас еще один конкурент появился (улыбается). Далее с Филимоновым мы стали более ответственно подходить к тренировочному процессу, чтобы больше не подпустить к воротам Андрея. Так что больше таких ситуаций не было.

Андрей Тихонов.«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова

Итак, «Спартак» выстоял (3:2) благодаря Тихонову, а в ответной встрече одержал волевую победу — 2:1. Угадайте, кто оформил дубль? Андрей Тихонов! По итогам сезона-1996 именно его признали лучшим футболистом России. В 1/16 финала турнира красно-белые не прошли «Гамбург» (0:3, 2:2).

Из воспоминаний Георгия Ярцева (интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, апрель 2020 года):

«Знаменитый матч с «Силькеборгом», когда Тихонов превратился во вратаря и поймал мяч после штрафного, конечно, не забыть никогда. Это была абсолютно выигрышная встреча, мы вели — 3:0, ничто не предвещало опасности. И вдруг — две ошибки, два гола, и все повисло на волоске. Даже когда все закончилось нашей победой, до сих пор помню это ощущение, что мы проиграли. Из-за халатного отношения опытных игроков, чьи фамилии не хочу называть.

А тут еще и выход один на один, нарушение правил Нигматуллиным, удаление и штрафной. Все замены сделаны. Кто из полевых игроков встанет в ворота? Вот что такое Тихонов — достаточно было одного моего взгляда, чтобы он пошел и встал. Ему не надо было ничего лишний раз говорить.

Трибуны затихли. Можно было услышать автомобильные гудки у стадиона «Локомотив» — до такой степени для болельщиков это было неожиданно и нереально. Почему Тихонов? Да он был в таком порядке, что другой кандидатуры даже не возникало. Можно было, конечно, поставить какого-то высокого парня. Но как-то на тренировке мы баловались, Андрей встал в ворота и начал ловить. Это мне в тот момент и вспомнилось.

Был ли я уверен, что тот штрафной он вытащит? Да нет. Я, как и все, был в оцепенении от происходящего. Не в растерянности, не в унынии, а именно в оцепенении. Все было как в кошмарном сне. Вместо 4:0 или 5:0 — 3:2, удаление вратаря и штрафной. Когда пришли в раздевалку, Горлукович сказал: «Спасибо, Тихон, выручил. А эти бы, — тут он показал на обоих вратарей, — пропустили»...

Журналисты еще не раз просили Тихонова вспомнить вратарский подвиг.

— Замена удаленного Нигматуллина в памятном матче с «Силькеборгом» была первым и последним вашим вратарским опытом? — вопрос Тихонову в 2010 году.

— Надеюсь, что да. Хватит уже народ веселить. И потом, второй раз встанешь, пропустишь — и тот первый раз все сразу забудут. А я тогда даже один удар отразил (смеется).

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Андрей Тихонов
Футбол
ФК Силькеборг
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Юрий Горшков

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