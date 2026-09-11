«Горлукович сказал: «Спасибо, Тихон, выручил. А эти бы двое пропустили». Как Тихонов спас «Спартак»
30 лет назад, 11 сентября 1996 года, Андрей Тихонов провел, пожалуй, самый удивительный матч в своей карьере. Во встрече 1/32 финала Кубка УЕФА с датским «Силькеборгом» полузащитник «Спартака» сначала оформил дубль, а на последней минуте встал в ворота и спас для красно-белых победу.
К перерыву зрители на стадионе «Локомотив» были уверены: второй тайм превратится в пустую формальность. За первые 37 минут подопечные Георгия Ярцева трижды огорчили голкипера гостей — 3:0! Дубль Андрея Тихонова и точный удар Валерия Кечинова.
Однако после перерыва произошло необъяснимое. Гости перехватили инициативу и сократили разницу в счете до одного мяча. 3:2!
— Расслабились мы раньше времени, безоговорочно поверили в успех, — признал защитник москвичей Рамиз Мамедов. — Словом, нас подвела самоуверенность, от которой надо побыстрее избавляться. Сыграли же строго в первом тайме, когда не дали гостям ни единого шанса. Значит, можем, когда хотим.
89-я минута. Небрежный, опрометчивый пас Константина Головского назад едва не вывел нападающего датчан один на один с Русланом Нигматуллиным. Голкиперу пришлось покинуть свою штрафную и уже за ее пределами сыграть руками, чтобы опередить соперника...
— На левом фланге я сыграл в стенку с Титовым. Он мне вернул мяч, но не очень удобно, — рассказывал после игры Головской. — С трудом дотянувшись до мяча, я решил отдать пас назад нашему вратарю, однако сделал это слишком слабо, чем вынудил Нигматуллина нарушить правила: сыграть руками за пределами штрафной.
— В этой ситуации мне ничего не оставалось, как сыграть рукой за пределами штрафной, — заметил в свою очередь Нигматуллин. — Иначе бы датчанин выходил один на один на пустые ворота. Считаю, в данной ситуации мой фол был оправдан.
Арбитр назначил опасный штрафной и показал Нигматуллину красную карточку. Но и это еще полбеды. К тому моменту Ярцев использовал все три замены...
Что делать? Тихонов подбежал к Нигматуллину, взял у него свитер и перчатки и встал в ворота!
— Когда удалили Нигматуллина, оставалось несколько минут до конца. Нужно было срочно что-то делать. И я встал в ворота, хотя раньше только в детстве во дворе иногда играл на этой позиции, — заметил после матча герой встречи.
Полузащитник со знанием дела выставил «стенку», и первый удар датчанина пришелся именно в нее. Однако тут же последовало добивание. Мяч летел в створ — не точно в угол, но и не по центру. Плотный выстрел низом. Тихонов успел сложиться и в прыжке намертво мяч забрал!
— Вот это Тихонов! Просто великолепен. Не ожидал... Думал, мяч пересечет линию ворот, — воскликнул в эфире комментатор матча.
— После случившегося вы, наверное, стали больше сочувствовать вашим голкиперам? - спросили новоиспеченного вратаря через несколько дней после игры.
— Если бы я пропустил, тогда бы, наверное, действительно проникся к ним особым сочувствием. Но я поймал трудный мяч — взял его после добивания, в углу, в падении. И это доставило мне огромное наслаждение!
— В те минуты Тихонов все поставил на кон, в том числе и свой авторитет, — вспоминал Георгий Ярцев. — Пропусти он тогда мяч, многие, наверное бы, сказали: «Ну вот, не умеет, а встал...» Но он не пропустил!
— На счастье, в нашей команде был капитан, который с уверенностью забрал у меня перчатки и форму и встал в ворота, — рассказывал впоследствии Нигматуллин. — Мы стояли на бровке с Александром Филимоновым и, честно говоря, схватились за голову. Подумали, что у нас еще один конкурент появился (улыбается). Далее с Филимоновым мы стали более ответственно подходить к тренировочному процессу, чтобы больше не подпустить к воротам Андрея. Так что больше таких ситуаций не было.
Итак, «Спартак» выстоял (3:2) благодаря Тихонову, а в ответной встрече одержал волевую победу — 2:1. Угадайте, кто оформил дубль? Андрей Тихонов! По итогам сезона-1996 именно его признали лучшим футболистом России. В 1/16 финала турнира красно-белые не прошли «Гамбург» (0:3, 2:2).
Из воспоминаний Георгия Ярцева (интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, апрель 2020 года):
«Знаменитый матч с «Силькеборгом», когда Тихонов превратился во вратаря и поймал мяч после штрафного, конечно, не забыть никогда. Это была абсолютно выигрышная встреча, мы вели — 3:0, ничто не предвещало опасности. И вдруг — две ошибки, два гола, и все повисло на волоске. Даже когда все закончилось нашей победой, до сих пор помню это ощущение, что мы проиграли. Из-за халатного отношения опытных игроков, чьи фамилии не хочу называть.
А тут еще и выход один на один, нарушение правил Нигматуллиным, удаление и штрафной. Все замены сделаны. Кто из полевых игроков встанет в ворота? Вот что такое Тихонов — достаточно было одного моего взгляда, чтобы он пошел и встал. Ему не надо было ничего лишний раз говорить.
Трибуны затихли. Можно было услышать автомобильные гудки у стадиона «Локомотив» — до такой степени для болельщиков это было неожиданно и нереально. Почему Тихонов? Да он был в таком порядке, что другой кандидатуры даже не возникало. Можно было, конечно, поставить какого-то высокого парня. Но как-то на тренировке мы баловались, Андрей встал в ворота и начал ловить. Это мне в тот момент и вспомнилось.
Был ли я уверен, что тот штрафной он вытащит? Да нет. Я, как и все, был в оцепенении от происходящего. Не в растерянности, не в унынии, а именно в оцепенении. Все было как в кошмарном сне. Вместо 4:0 или 5:0 — 3:2, удаление вратаря и штрафной. Когда пришли в раздевалку, Горлукович сказал: «Спасибо, Тихон, выручил. А эти бы, — тут он показал на обоих вратарей, — пропустили»...
Журналисты еще не раз просили Тихонова вспомнить вратарский подвиг.
— Замена удаленного Нигматуллина в памятном матче с «Силькеборгом» была первым и последним вашим вратарским опытом? — вопрос Тихонову в 2010 году.
— Надеюсь, что да. Хватит уже народ веселить. И потом, второй раз встанешь, пропустишь — и тот первый раз все сразу забудут. А я тогда даже один удар отразил (смеется).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0