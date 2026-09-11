«Горлукович сказал: «Спасибо, Тихон, выручил. А эти бы двое пропустили». Как Тихонов спас «Спартак»

Сейв легенды «Спартака».

Кубок УЕФА. 1/32 финала.

10 сентября 1996, 00:00. РЖД Арена (Москва)

30 лет назад, 11 сентября 1996 года, Андрей Тихонов провел, пожалуй, самый удивительный матч в своей карьере. Во встрече 1/32 финала Кубка УЕФА с датским «Силькеборгом» полузащитник «Спартака» сначала оформил дубль, а на последней минуте встал в ворота и спас для красно-белых победу.

К перерыву зрители на стадионе «Локомотив» были уверены: второй тайм превратится в пустую формальность. За первые 37 минут подопечные Георгия Ярцева трижды огорчили голкипера гостей — 3:0! Дубль Андрея Тихонова и точный удар Валерия Кечинова.

Однако после перерыва произошло необъяснимое. Гости перехватили инициативу и сократили разницу в счете до одного мяча. 3:2!

— Расслабились мы раньше времени, безоговорочно поверили в успех, — признал защитник москвичей Рамиз Мамедов. — Словом, нас подвела самоуверенность, от которой надо побыстрее избавляться. Сыграли же строго в первом тайме, когда не дали гостям ни единого шанса. Значит, можем, когда хотим.

89-я минута. Небрежный, опрометчивый пас Константина Головского назад едва не вывел нападающего датчан один на один с Русланом Нигматуллиным. Голкиперу пришлось покинуть свою штрафную и уже за ее пределами сыграть руками, чтобы опередить соперника...

— На левом фланге я сыграл в стенку с Титовым. Он мне вернул мяч, но не очень удобно, — рассказывал после игры Головской. — С трудом дотянувшись до мяча, я решил отдать пас назад нашему вратарю, однако сделал это слишком слабо, чем вынудил Нигматуллина нарушить правила: сыграть руками за пределами штрафной.

— В этой ситуации мне ничего не оставалось, как сыграть рукой за пределами штрафной, — заметил в свою очередь Нигматуллин. — Иначе бы датчанин выходил один на один на пустые ворота. Считаю, в данной ситуации мой фол был оправдан.

Арбитр назначил опасный штрафной и показал Нигматуллину красную карточку. Но и это еще полбеды. К тому моменту Ярцев использовал все три замены...

Что делать? Тихонов подбежал к Нигматуллину, взял у него свитер и перчатки и встал в ворота!

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Когда удалили Нигматуллина, оставалось несколько минут до конца. Нужно было срочно что-то делать. И я встал в ворота, хотя раньше только в детстве во дворе иногда играл на этой позиции, — заметил после матча герой встречи.

Полузащитник со знанием дела выставил «стенку», и первый удар датчанина пришелся именно в нее. Однако тут же последовало добивание. Мяч летел в створ — не точно в угол, но и не по центру. Плотный выстрел низом. Тихонов успел сложиться и в прыжке намертво мяч забрал!

— Вот это Тихонов! Просто великолепен. Не ожидал... Думал, мяч пересечет линию ворот, — воскликнул в эфире комментатор матча.

— После случившегося вы, наверное, стали больше сочувствовать вашим голкиперам? - спросили новоиспеченного вратаря через несколько дней после игры.

— Если бы я пропустил, тогда бы, наверное, действительно проникся к ним особым сочувствием. Но я поймал трудный мяч — взял его после добивания, в углу, в падении. И это доставило мне огромное наслаждение!

— В те минуты Тихонов все поставил на кон, в том числе и свой авторитет, — вспоминал Георгий Ярцев. — Пропусти он тогда мяч, многие, наверное бы, сказали: «Ну вот, не умеет, а встал...» Но он не пропустил!

— На счастье, в нашей команде был капитан, который с уверенностью забрал у меня перчатки и форму и встал в ворота, — рассказывал впоследствии Нигматуллин. — Мы стояли на бровке с Александром Филимоновым и, честно говоря, схватились за голову. Подумали, что у нас еще один конкурент появился (улыбается). Далее с Филимоновым мы стали более ответственно подходить к тренировочному процессу, чтобы больше не подпустить к воротам Андрея. Так что больше таких ситуаций не было.

Итак, «Спартак» выстоял (3:2) благодаря Тихонову, а в ответной встрече одержал волевую победу — 2:1. Угадайте, кто оформил дубль? Андрей Тихонов! По итогам сезона-1996 именно его признали лучшим футболистом России. В 1/16 финала турнира красно-белые не прошли «Гамбург» (0:3, 2:2).

Из воспоминаний Георгия Ярцева (интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, апрель 2020 года):

«Знаменитый матч с «Силькеборгом», когда Тихонов превратился во вратаря и поймал мяч после штрафного, конечно, не забыть никогда. Это была абсолютно выигрышная встреча, мы вели — 3:0, ничто не предвещало опасности. И вдруг — две ошибки, два гола, и все повисло на волоске. Даже когда все закончилось нашей победой, до сих пор помню это ощущение, что мы проиграли. Из-за халатного отношения опытных игроков, чьи фамилии не хочу называть.

А тут еще и выход один на один, нарушение правил Нигматуллиным, удаление и штрафной. Все замены сделаны. Кто из полевых игроков встанет в ворота? Вот что такое Тихонов — достаточно было одного моего взгляда, чтобы он пошел и встал. Ему не надо было ничего лишний раз говорить.

Трибуны затихли. Можно было услышать автомобильные гудки у стадиона «Локомотив» — до такой степени для болельщиков это было неожиданно и нереально. Почему Тихонов? Да он был в таком порядке, что другой кандидатуры даже не возникало. Можно было, конечно, поставить какого-то высокого парня. Но как-то на тренировке мы баловались, Андрей встал в ворота и начал ловить. Это мне в тот момент и вспомнилось.

Был ли я уверен, что тот штрафной он вытащит? Да нет. Я, как и все, был в оцепенении от происходящего. Не в растерянности, не в унынии, а именно в оцепенении. Все было как в кошмарном сне. Вместо 4:0 или 5:0 — 3:2, удаление вратаря и штрафной. Когда пришли в раздевалку, Горлукович сказал: «Спасибо, Тихон, выручил. А эти бы, — тут он показал на обоих вратарей, — пропустили»...

Журналисты еще не раз просили Тихонова вспомнить вратарский подвиг.

— Замена удаленного Нигматуллина в памятном матче с «Силькеборгом» была первым и последним вашим вратарским опытом? — вопрос Тихонову в 2010 году.

— Надеюсь, что да. Хватит уже народ веселить. И потом, второй раз встанешь, пропустишь — и тот первый раз все сразу забудут. А я тогда даже один удар отразил (смеется).