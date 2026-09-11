Баринов после перенесенной операции: «Последний год получился непростым, но я ни о чем не жалею»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал о перенесенной операции в свой день рождения.

11 сентября футболисту исполнилось 30 лет. Ранее пресс-служба армейцев сообщила, что Баринову сделали операцию на коленном суставе в Германии.

«День рождения получился необычным — встретил его на операционном столе. Не совсем тот сценарий, который планировал, но главное — все прошло успешно», — написал Баринов в своих соцсетях.

Помимо этого, полузащитник подвел итоги непростого периода и пообещал вернуться сильнее.

«Последний год получился непростым, было много важных решений, но я ни о чем не жалею и благодарен за этот путь. Особенно счастлив, что рядом со мной близкие и люди, которые всегда поддержат. Сейчас хочется оставить все позади и сосредоточиться на восстановлении и возвращении на поле. Впереди много работы, но я к ней полностью готов. Вернусь сильнее!» — добавил он.

Баринов получил травму в матче 5-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2) 22 августа. У него было диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава и повреждение внутренней боковой связки.

В сезоне-2026/27 полузащитник провел пять матчей за армейцев во всех турнирах. Он присоединился к ЦСКА в январе.