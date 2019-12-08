Хорен Байрамян считает, что «Ростов» мог забить «Спартаку» и больше

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, что он думает о матче 19-го тура чемпионата России со «Спартаком» (4:1). Он был признан лучшим футболистом в этой игре

— Удивлен ли я, что меня выбрали лучшим игроком матча? Да, наверное, — сказал футболист в эфире канала «Матч премьер». — Зайнутдинов сделал дубль, возможно, он тоже заслужил. Каждый из нашей команды заслужил стать лучшим игроком, но так выбрали эксперты, спасибо им большое. Мы целый месяц не выигрывали, хотя были матчи, где мы заслуживали победы. Все вышли биться друг за друга, умирать. Если бы были похладнокровнее, могли бы еще больше мячей забить. Слава богу, сегодня выиграли, в отпуск идем с хорошим настроением.

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