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Сегодня, 13:29

Хаджи призвал Абаскаля не оставлять Джикию на скамейке запасных

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал положение дел в стане красно-белых, а также вступился за капитана команды Георгия Джикию.

«Рано увольнять Абаскаля. Теперь после каждого поражения менять тренеров? Мы их и так 20 раз поменяли, когда был Федун, это не дало результата. Но мне не нравятся выбегания Абаскаля, его эти подсказки. Ты должен был все до игры показать. Каждый шаг контролируется тренером. Что за безобразие такое? Нет свободы, и игроки начинают нервничать, не могут найти себе место. Мне не нравится постоянная ротация в команде. У нас такого не было. Капитана менять — совсем грех. Если Абаскаль думает, что Джикия не справляется в центре защиты, то оставь его слева, где он начинал играть. Но не на лавку же сажать! Джикия не может понять, что от него хотят. Мозес — правый нападающий, но ни в коем случае не полузащита — ему не хватает энергии и сил для работы. Он был производителем голов, а стал делать черновую работу. Литвинов сел глубоко на лавку из-за двух ошибок в защите, хотя был в полузащите. Денисов не защитник. На каждой позиции игрок должен знать свое место. Задача тренера — расставить игроков на те места, где им удобно. Но я надеюсь на улучшение игры «Спартака», — приводит слова Хаджи ODDS.ru.

Джикия оставался в числе запасных в трех последних матчах «Спартака» в чемпионате России. Всего в сезоне-2023/24 29-летний футболист принял участие в 8 играх и не отличился результативными действиями.

Контракт защитника со «Спартаком» действует до конца сезона-2023/24.

Источник: https://odds.ru/football/news/hadzhi-esli-abaskal-dumaet-chto-dzhikiya-ne-spravlyaetsya-v-centre-zashchity-to-ostav-ego-sleva-no-ne-na-lavku-zhe-sazhat/
Георгий Джикия
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ФК Спартак (Москва)
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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 - : -
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Сочи – Зенит
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Балтика – Оренбург
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Пари НН – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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