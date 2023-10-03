Топ-клубы Турции в межсезонье интересовались хавбеком «Спартака» Зиньковским

Турецкие топ-клубы в летнее межсезонье интересовались 27-летним полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб категорически отказался продавать игрока.

27-летний Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. Всего за московский клуб он провел 50 матчей, забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач.