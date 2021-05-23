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Губерниев — о словах Салиховой: «Ее опыт и тонкое понимание футбола помогут добиться «Спартаку» новых высот»

11:32
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Заремы Салиховой, которая раскритиковала кандидатуру Руя Витории на пост главного тренера «Спартака».

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«Я так понимаю, что госпожа Салихова давно в российском футболе. Ей виднее. Только спартаковцы успокоились с ее появлением в совете директоров, как начинается такая буча. Права она или нет — время покажет. Зарема, конечно, девушка яркая и обладающая прочными футбольными знаниями. Я надеюсь, что ее опыт, мастерство и тонкое понимание футбола помогут «Спартаку» добиться новых высот. Ее выход из советов директоров — потеря для спартаковского клуба. Нашему футболу нужны профессионалы, нужны преданные футболу люди, которые не мыслят себя без него. Такой и является госпожа Салихова», — сказал Губерниев «СЭ».

Сегодня, 23 мая, Зарема Салихова в интервью «СЭ» объяснила свой выход из совета директоров «Спартака» и раскритиковала кандидатуру Руя Витории на пост главного тренера команды.

(Владимир Пушкарев)

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