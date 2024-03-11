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11 марта, 00:05

Марков забил 7-й гол за «Факел» в этом сезоне — это третий результат в истории воронежцев в чемпионате России

Кирилл Бурдаков
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Главный бомбардир «Факела» Евгений Марков забил уже седьмой мяч в нынешнем чемпионате.

29-летний форвард повторил лучший воронежский результат бывшего спартаковца Валерия Шмарова. Чаще в высшем дивизионе отличались только Георгий Гонгадзе (9 раз) и Виталий Сафронов (12).

Все футболисты «Факела», которые забили больше четырех голов за один чемпионат России

Сезон

Игрок

Гражданство

Матчи

Голы

2001

Виталий Сафронов

Россия

25

12

2022/23

Георгий Гонгадзе

Россия

28

9

2023/24

Евгений Марков

Россия

20

7

1997

Валерий Шмаров

Россия

30

7

2000

Виталий Сафронов

Россия

28

6

2022/23

Роман Акбашев

Россия

28

6

1997

Александр Овчинников

Россия

19

5

2000

Сергей Юминов

Россия

27

5
Евгений Марков
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
3
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Источник: Ивич может заменить Абаскаля в «Спартаке»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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