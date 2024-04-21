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Сегодня, 14:30

Грушевский назвал трагическим совпадением желтую карточку Файзуллаева перед матчем со «Спартаком»

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Известный болельщик ЦСКА и артист Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» поделился мнением о дисквалификации полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева.

В матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) игрок получил желтую карточку, из-за которой он пропустит перенесенную игру 21-го тура против «Спартака», которая состоится 25 апреля.

«Я слышал мнения людей о том, что Файзуллаев намеренно получил желтую карточку. Но, честно говоря, с трудом верю в это. Я давно смотрю футбол и помню, как умел обнулять свои карточки любимчик болельщиков Вагнер Лав, да и другие игроки тоже.

Действительно, иногда футболисты специально стараются сбросить свои карточки, чтобы пропустить выгодный матч. Ну а в этом случае еще накладывается ситуация, что Файзуллаеву после дерби в ночь надо было бы вылетать в сборную Узбекистана на молодежный кубок Азии. Но тот эпизод, в котором Аббосбек получил карточку, предполагал срыв опасной контратаки соперника. Я думаю, что это все-таки просто трагическое совпадение», — сказал Грушевский «СЭ».

В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев принял участие в 26 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.

На данный момент армейский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Михаил Грушевский
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 10
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
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Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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