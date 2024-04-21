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Сегодня, 14:14

Грушевский — об удалении Роши: «Получилось действительно чудовищно»

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Известный болельщик ЦСКА и артист Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» оценил удаление защитника армейцев Виллиана Роши в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

29-летний бразилец был удален на 19-й минуте встречи за грубый фол против полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева. Изначально главный судья Рафаэль Шафеев показал футболисту желтую карточку, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода.

«По мне, фол Роши был более грубый, чем у Дивеева. В том эпизоде было реально страшно за игрока «Ахмата» с этим попаданием в ногу. Получилось действительно чудовищно. У судьи не было и другого выбора, кроме как удалить его, особенно после просмотра ВАР. Я не являюсь экспертов в судейском деле, поэтому не могу сказать, как стоило поступить арбитру: показать прямую красную или же дать вторую желтую карточку и после этого удалить», — сказал Грушевский «СЭ».

Виллиан Роша. ЦСКА — «Ахмат»: Шафеев не смог самостоятельно оценить фол Роши. Судье помог ВАР

На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

25 апреля команда Владимира Федотова сыграет дома против «Спартака» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Михаил Грушевский
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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